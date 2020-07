Sondaż IBRIS dla WP. Polacy ocenili działalność premiera Mateusza Morawieckiego

Ocenili premiera. Młodzi są na "nie"

W kolejnych grupach wiekowych średnio poparcie dla premiera jest zaskakująco równo podzielone. Dobrze ocenia go ok. 50 proc. respondentów, niewiele mniej ma o jego pracy złe zdanie.

Mieszkańcy wsi popierają działalność premiera

Aż 68 proc. mieszkańców wsi dobrze oceniło premiera. Pozytywnie na jego pracę patrzą też mieszkańcy małych miast - do 50 tys. mieszkańców. W średnich miastach, od 50 tys. do 250 tys. mieszkańców, premier nie ma dobrej opinii - 58 proc. mieszkańców ocenia go źle. Podobnie jest w dużych miastach i metropoliach.

Premiera popierają też głównie osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym lub średnim nieukończonym (78 proc.), a negatywnie oceniają go głównie ci z podstawowym (72 proc.). Wśród osób z wyższym wykształceniem popiera go 37 proc. badanych, a ocenia źle - 56 proc. respondentów

Co ciekawe, wśród tych, którzy popierają Morawieckiego, 51 proc. pobiera świadczenie 500 plus na dziecko, 57 proc. na dwoje dzieci, a aż 81 proc. na troje lub więcej. Przeciwnicy premiera również korzystają z 500 plus, ale jest to mniejsza skala - na jedno 44 proc., na dwoje - 40 proc., a na troje lub więcej - jedynie 19 proc.