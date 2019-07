Sołtys z Retowa został skazany za molestowanie 14-letniej dziewczynki

75-letni sołtys z Retowa (woj. pomorskie) został skazany na cztery lata więzienia za pedofilię. Na rok więzienia sąd skazał też jego partnerkę, która jest siostrą ofiary. Kobieta pomagała mu w przestępstwach seksualnych.



Kazimierz G., były sołtys Retowa i radny gminy Słupno został we wtorek skazany na cztery lata więzienia, ma też pięcioletni zakaz zbliżania się do ofiary. Jak ustalił sąd, mężczyzna od grudnia 2014 r. do sierpnia 2015 r. dopuszczał się wielokrotnie przestępstw seksualnych wobec 14-latki - podaje radiozet.pl.