Katowice. Socjolog ukarana za homofobię

Rzecznik dyscyplinarny UŚ zarzucił dr hab. Ewie Budzyńskiej m.in., że "formułowała wypowiedzi, opierając się na własnym, narzucanym studentom światopoglądzie o charakterze wartościującym, stanowiące przejaw braku tolerancji wobec grup społecznych i ludzi o odmiennym światopoglądzie, nacechowane wobec nich co najmniej niechęcią, w szczególności wypowiedzi homofobiczne, wyrażające dyskryminację wyznaniową, krytyczne wobec wyborów życiowych kobiet, dotyczących m.in. przerywania ciąży".

Kim jest Ewa Budzyńska?

Kontrowersyjne wypowiedzi wykładowczyni

W trakcie zajęć "Międzypokoleniowe więzi w rodzinach światowych" dr hab. Ewa Budzyńska miała powiedzieć m.in., że: "stosowanie antykoncepcji jest zachowaniem antyspołecznym", "normalna rodzina zawsze składa się z mężczyzny i kobiety", "stosowanie wkładki domacicznej to aborcja", "ideologia gender jest jak komunizm" czy też "osoby homoseksualne to coś gorszego".

Nagana dla socjolog

Rzecznik Uniwersytetu Śląskiego Jacek Szymik-Kozaczko poinformował w piątek, że aktualnie skład orzekający jest zobowiązany do sporządzenia pisemnego uzasadnienia orzeczenia, a stronom po jego otrzymaniu będzie przysługiwało odwołanie do komisji wyższej instancji, tj. komisji dyscyplinarnej przy ministrze właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.