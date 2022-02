Sobota z pogodą w kratkę. Uwaga na przymrozki

Najchłodniej dzień zapowiada się w Gdańsku i Częstochowie, gdzie spodziewamy się ok. 4 st. C, oraz a Zakopanem, gdzie zmierzymy ok. 2 st. C. O ile za dnia temperatura wszędzie przekroczy zero, to w nocy spodziewamy się przymrozków, szczególnie na północy, gdzie możliwe są spadki temperatury do ok. -5/-3 st. C. Na południu z powodu większego zachmurzenia przymrozek lżejszy, do ok. -2/-1 st. C. Wiatr powieje z kierunków północnych, słabo i umiarkowanie.