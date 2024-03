Sąd uchylił uniewinnienie. Jest decyzja SN ws. prokuratora Barskiego

Jednak w maju 2022 roku - po kasacji obrony - Sąd Najwyższy uchylił to orzeczenie w zakresie zarzutów nakłaniania do zabójstwa. Wtedy SN zwrócił uwagę m.in. na nadmierną dowolność sądów w ocenie zeznań świadków, które były zasadniczym dowodem. Gdy sprawa wówczas wróciła do Sądu Apelacyjnego w Łodzi, to sąd ten w lutym ub.r. - w odniesieniu do zarzutu nakłaniania do zabójstwa prokuratora - oskarżonego uniewinnił. Po tym wyroku kasację złożyła prokuratura.