SN rozpatrzył kolejne protesty PiS w dwóch okręgach. Zwycięzcy wyborów się tego spodziewali

Znamy kolejne decyzje Sądu Najwyższego dotyczące protestów wyborczych PiS. Tak jak w przypadku pierwszego, dwa kolejne zostały pozostawione bez dalszego biegu. Ci, którzy wygrali z kandydatami PiS, mówią WP, że taka decyzja była oczywista.

- Spodziewałem się tego, trudno było o inny werdykt. Wnioski pisowskie były nieuzasadnione. To byłoby wotum nieufności wobec wszystkich ludzi, którzy pracowali w komisjach. Byli w nich ludzie z PiS-u i mężowie zaufania, wszyscy razem liczyli głosy i sprawdzali. Tam nie mogło być błędów. Jeśli już to pojedyncze - tłumaczy nam Arndt.

Nie miał wątpliwości co do składu Izby SN rozpatrującej protest. - W tych skargach być może chodziło o to, aby uwiarygodnić tę instytucję i jej niezależne decyzje. Można od tej strony na to patrzeć - dodaje.