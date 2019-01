Smog Kraków – 16 stycznia 2019. Sprawdź, jaka jest dziś jakość powietrza w woj. małopolskim

Smog Kraków 16 stycznia 2019. Dziś Kraków zaskoczył bardzo dobrą jakością powietrza. Sprawdź pomiary dla woj. małopolskiego.

Smog Kraków 16 stycznia – jaka jest jakość powietrza w woj. małopolskim?

Dobra wiadomość dla mieszkańców województwa małopolskiego , którzy dziś bez obaw mogą oddychać pełną piersią. W Krakowie , w okolicach os. Piastów stężenie pyłu zawieszonego PM10 o godzinie 6:00 utrzymywało się na poziomie 9 µg/m3 , na obszarze os. Swoszowice 3 µg/m3, a na os. Wadów 8 µg/m3. W Nowej Hucie stężenie pyłu PM10 o tej samej godzinie wyniosło 8 µg/m3, w Tarnowie trochę więcej, bo 23 µg/m3, a w Zakopanem jedynie 3 µg/m3. Przypominamy, że pomiary są podawane dzięki automatycznemu monitoringowi powietrza. Polega on na wykorzystaniu szeregu analizatorów gazowych, selektywnych w zależności od rodzaju zanieczyszczenia . Do wspomnianych urządzeń doprowadzane jest powietrza atmosferyczne, które następnie poddaje się analizie zarówno pod kątem obecności, jak i stężenia odpowiednich zanieczyszczeń. Jako że pomiar próbek gazowych wykonywany jest w sposób ciągły, możliwe jest uzyskiwanie pomiarowych wyników na bieżąco.

Smog – jak powstaje zanieczyszczenie powietrza?

Należy podkreślić, że smog nie jest naturalnym zjawiskiem atmosferycznym. Powstaje w wyniku współwystępowania zanieczyszczenia powietrza wskutek działalności człowieka oraz zjawisk naturalnych (znaczne zamglenie przy bezwietrznej pogodzie). W momencie, gdy dym z komina unosi się coraz wyżej jego temperatura spada. Przy normalnych warunkach temperatura powietrza wraz z jego wysokością spada, a dym swobodnie unosi się ku górnym warstwom atmosfery.

Niestety, zimą i jesienią dość często dochodzi do zjawiska określonego mianem inwersji temperatury. Wówczas występuje sytuacja odwrotna (im wyżej, tym wyższa temperatura). Takie warunki sprzyjają zrównaniu temperatur zanieczyszczeń z komina i powietrza. To właśnie wtedy zanieczyszczenie, nie mogąc uciec w wyższe warstwy atmosfery, utrzymuje się bliżej ziemi. Do większej kumulacji smogu dochodzi, gdy dodatkowo nie ma wiatru, a mamy do czynienia z wysoką wilgotnością.