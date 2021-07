Śmiertelny wypadek w Warszawie. Kierowca uciekł z miejsca zdarzenia

We wtorek służby apelowały do świadków tego tragicznego wypadku. - Jeżeli ktoś by posiadał nagranie wypadku, to proszę, aby skontaktował się z prokuraturą. Z pewnością przyczyniłoby się do obiektywnego wyjaśnienia przyczyn tego zdarzenia - zaapelował prokurator rejonowy w Mińsku Mazowieckim Marek Sęktas.