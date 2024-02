Bmw rozerwało na pół. Nie żyje młoda kobieta

Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach poinformowali na swoim profilu na Facebooku o szczegółach tragicznego wypadku w Tychach: "Do zdarzenia doszło ok. godz. 20.00 na ul. Oświęcimskiej - DK44. Wstępne ustalenia wskazują, że kierujący bmw nie dostosował prędkości do panujących warunków, w wyniku czego kierowany przez niego pojazd wypadł z drogi i uderzył w bramownicę".