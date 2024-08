Śmiertelny wypadek pod Wrocławiem. Lądował LPR

Utrudnienia dla kierowców

Działania służb na miejscu wypadku mogą potrwać do późnych godzin nocnych. Według Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, krajowa 35 może być nieprzejezdna do godziny 02:00 w nocy. Kierowcy powinni kierować się na objazdy drogami lokalnymi. mogą potrwać do 2 w nocy.