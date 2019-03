Śmiertelny wypadek na A4 pod Tarnowem. Podmuch wiatru zmiótł auto

Nie żyje kierowca samochodu dostawczego, który wypadł z jezdni autostrady A4 na wysokości Tarnowa. Wszystko wskazuje na to, że auto przewrócił silny wiatr.

Na miejscu pracują służby i prokurator. Jezdnia w kierunku Krakowa była zablokowana, a teraz ruch odbywa się jednym pasem. Utrudnienia mogą potrwać do południa.

Winny wiatr?

- To było wysoki samochód dostawczy. Jest bardzo prawdopodobne, że przyczyną były nagłe podmuchy wiatru, które doprowadziły do utraty panowania przez 51-latka nad autem. Sprawdzać będą to biegli - dodaje policjant.