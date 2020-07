Śmiertelny wypadek na A1. Aresztowany kierowca audi

Kierowca audi podejrzany o spowodowanie czwartkowego wypadku na autostradzie A1 w pobliżu Łodzi, został aresztowany na trzy miesiące. Do wypadku doszło w czwartek ok. godz. 5.30 na autostradzie A1 w okolicach Wiśniowej Góry między węzłami Łódź Górna i Łódź Wschód. W wypadku zginął 51-letni łodzianin. Kierowca i pasażer uciekli z miejsca wypadku.

"Gdy zobaczyli co się stało, zdecydowali się uciec"

31-letni mężczyzna, który prowadził audi i 35-letni pasażer po kilkunastu godzinach zgłosili się na policję w Częstochowie. Jak poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania, gdy tuż po wypadku zobaczyli, co się stało, poczuli przerażenie i zdecydowali się uciec: "Zatrzymali tira, kierowca jechał do Częstochowy. Wysiedli przed Częstochową. Wówczas, po przemyśleniu, podjęli decyzję, że zgłoszą się do organów ścigania".