Śmiertelny wypadek karetki w Puszczykowie. Kierowca z zarzutami

Kierowcy karetki, w którą uderzył pociąg na przejeździe w Puszczykowie, grozi do 8 lat więzienia. Mężczyzna usłyszał zarzuty i nie przyznał się do winy. W tragicznym wypadku zginęły dwie osoby.

- Dowiedzieliśmy się, że kierowca we wtorek zostanie wypisany do domu. Prokurator niezwłocznie udał się do szpitala, gdzie przesłuchał kierowcę karetki i postawił mu zarzuty: spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym, w którym śmierć poniosły dwie osoby oraz sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym - powiedział w rozmowie z TVN24 Michał Smętkowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.