Śmiertelny skok na bungee. Zapomniała o linie

Instruktor kazał skakać

Według informacji przekazanych przez "The Sun", przyczyną głośnej tragedii była fatalna pomyłka. Kobieta przygotowywała się do skoku razem ze swoim partnerem. Gdy on był już gotowy, instruktor wydał polecenie, że może wykonać swój skok. 25-latka, zapominając o tym, że do jej uprzęży nie została jeszcze podpięta linka bungee, automatycznie posłuchała polecenia, które usłyszała, sądząc, że instruktor zwraca się właśnie do niej. Wszystko działo się zbyt szybko, by można było zareagować. Zrozpaczony chłopak skoczył za swoją partnerką, jednak ta - jak wykazała sekcja zwłok - zginęła na miejscu, na skutek uderzenia o ziemię z wysokości aż 50 metrów. Rok po tej tragedii internauci wciąż udostępniają nagranie z feralnego skoku.