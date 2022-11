15-latka runęła, gdy robiła selfie. Kamera zarejestrowała tragedię w Turcji

Przykładem może być 30-letni Andrea Mazzetto zginął na oczach swojej przerażonej dziewczyny, z którą wybrał się na wycieczkę do gminy Asiagio we Włoszech. Tam, w pobliżu malowniczej skały Altar Knotto, doszło do tragicznego wypadku. Podobnie jak 15-latka z Turcji, mężczyzna stracił równowagę, gdy schylił się, by złapać swój telefon. Po wykonaniu selfie spadł mu na ziemię. Wówczas 30-latek stracił równowagę i runął z wysokiego klifu. Jego ostatnie zdjęcie z narzeczoną trafiło do internetu, gdzie szybko zdobyło zainteresowaniu internautów.