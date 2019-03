Śmiertelnie potrącenie pieszego na torach. Opóźnienia pociągów

Do wypadku doszło na trasie Gliwice - Zabrze, tuż po godzinie 6.00. Poszkodowany wszedł na tory w niedozwolonym miejscu. Cześć kursów odwołano, kolejne mają kilkanaście minut opóźnienia.

Po godzinie 6.00 pociąg linii S1 jadący z Gliwic do Zabrza śmiertelnie potrącił jedną osobę. Poszkodowany wszedł na tory w niedozwolonym miejscu. Dokładne przyczyny i szczegóły wypadku wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratora - podaje dziennikzachodni.pl.

W związku z wypadkiem ruch odbywał się jednym torem. Odwołano poranne kursy z Gliwic do Dąbrowy Górniczej i Katowic. Kolejne miały kilkanaście minut zwłoki. Pociąg z Zawiercia do Gliwic miał nawet godzinę opóźnienia, z Gliwic do Katowic wyjechał 25 min później.