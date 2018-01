Śmiertelnie niebezpieczne wyzwania. Dla sławy mogą nawet zginąć

Jedni nagrywają jak zjadają łyżkę cynamonu, inni pokazują jak zjadają kapsułki do prania, jeszcze inni... jakakolwiek głupota przyjdzie wam do głowy, na 99% jest już w internecie. Ostatnio w sieci modne jest pokazywanie innego niebezpiecznego zachowania.

Jeśli komuś zależy na szybkim zdobyciu popularności w mediach społecznościowych to mam dla niego dobrą wiadomość - nic prostszego. Wystarczy, że zrobi coś, na co nikt przy zdrowych zmysłach by się nie porwał i nagra to, np. telefonem. Oczywiście może stracić zdrowie, życie, a w najlepszym razie zrobi mu się po prostu niedobrze. Dla wielu takie poświęcenie to drobnostka wobec ogólnoświatowej chwały jakiej przysparzają zawrotne liczby wyświetleń i "lajków".