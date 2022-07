Śmiertelnie chory chłopiec został pobity przez dziewczynę i chłopców z klasy

13-latek został pobity podczas przerwy między lekcjami w szkole w Sittensen. Podczas bicia chłopca, pytali go "czy to prawda, że ​​zginiesz, jeśli cię uderzymy?" - donosi niemiecki "Bild". "Podobno dziewczyna kopnęła go w nerki, a jeden z chłopców uderzał go w brzuch. Kopali mocno" - czytamy w tabloidzie.