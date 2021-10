Nauczycielka brutalnie zamordowała uczennicę w Rosji. "Miała przypominać jej własne dziecko"

Pomogły nagrania z monitoringu

Jak ustalili śledczy, 16 października w mieście Wołogda 9-letnia Sofia rozdawała razem z koleżanką ulotki z apelem o ratowanie Ziemi. Dziewczynki miała obserwować 40-letnia nauczycielka. Jak relacjonuje "The Sun", w pewnym momencie podeszła do nich i pochwaliła za dobrze wykonaną pracę. Następnie zaprosiła uczennice do kawiarni, a potem samą już Sofię do swojego domu.