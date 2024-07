Nie żyje 17-latek. Policja wyznaczyła nagrodę

Do zdarzenia doszło 24 stycznia ok. godz. 7 w Cielczy na przejściu dla pieszych przy ul. Poznańskiej w kierunku Jarocina (na wysokości przystanku autobusowego). Kierujący seatem alhambrą potrącił pieszego przechodzącego przez jezdnię. W wyniku uderzenia 17-latek upadł na przeciwległy pas drogi prowadzący do centrum Cielczy, a następnie w nieustalony sposób, nieustalonym pojazdem, został przeciągnięty ok. 1500 metrów w kierunku Poznania.