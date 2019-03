Śmierć szefa lubuskich antyterrorystów. Nowe informacje

Śmierć szefa lubuskich antyterrorystów Adama Pawlaka w ośrodku w Świnoujściu wciąż pozostaje tajemnicą. Śledztwo zostało bowiem znowu przedłużone. Prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci.

W nocy z 20 na 21 czerwca 2018 roku na terenie Ośrodka MSWiA "Rybitwa" w Świnoujściu - na imprezie, którą poprzedzała odprawa z udziałem kadry kierowniczej gorzowskiej policji - doszło do tragedii. Szef lubuskich antyterrorystów Adam Pawlak wypadł przez okno.

Okoliczności jego śmierci są tajemnicze. Ze wstępnych ustaleń wynikało bowiem, że Pawlak będąc pod wpływem alkoholu stracił równowagę i wypadł przez okno. Pojawiały się również informacje, że ktoś mógł go wypchnąć przez okno. Prokuratura tego jednak nie potwierdziła. Później, jak informowała Wirtualna Polska, sekcja zwłok wykazała, że zgon miał nastąpić z przyczyn naturalnych - nie żył już w chwili upadku i najprawdopodobniej miał wylew bądź udar.

Nie ma jednak pewności co do przyczyn śmierci szefa lubuskich antyterrorystów. Dlatego, jak informuje "Gazeta Lubuska", śledztwo zostało przedłużone o trzy miesiące - do 22 czerwca. Już wcześniej data była zmieniana. Biegli nie dostarczyli opinii, która była opinią dodatkową, bo poprzednia była niewystarczająca.