Śmierć prezydenta Iranu. Reakcja z Pałacu Prezydenckiego

Szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek w radiu RMF FM odniósł się do katastrofy prezydenckiego śmigłowca w Iranie, porównując ją z katastrofą smoleńską z 2010 r. - U nas jest to bardzo dobrze rozumiane. I na pewno prezydent w sposób formalny się do tego odniesie - powiedział.