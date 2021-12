Śmierć polskich żołnierzy w Afganistanie. Wykryto sprawców

Sprawcy wykryci dzięki "determinacji służb"

Do zatrzymania Eid Mohammada doszło w nocy z 6 na 7 lutego 2020 roku. Miał on zostać doprowadzony przed afgański wymiar sprawiedliwości, jednak zginął podczas próby zatrzymania. Wtedy doszło do wymiany ognia z osobami, które go chroniły.