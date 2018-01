Śmierć Polaka w Szwecji. Osób trzecich nie było

Polski marynarz przechodził po trapie między okrętami, kiedy nagle wpadł do wody. Nie udało się go uratować i utonął. Działo się to w czasie przygotowań do manewrów wojskowych Northern Coasts 2017.



Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

W śmierć polskiego marynarza nie były zaangażowane osoby trzecie. (Domena publiczna)

Do tragicznego zdarzenia doszło we wrześniu w Karlskronie. Sprawę badała szwedzka policja i prokuratura, po czym przekazała ją szczecińskiej prokuraturze rejonowej, działowi ds. wojskowych.

Biegli przekazali polskiej prokuraturze informacje, z których wynika, że do śmierci polskiego żołnierza nie przyczyniły się osoby trzecie. W tej sprawie przesłuchano innych polskich marynarzy ze stacjonujących w tamtym czasie w porcie okrętów. Dokonano też oględzin miejsca zdarzenia.

- Obecnie czekamy jeszcze na materiały ze Szwecji, wykonane przez policjantów tuż po zdarzeniu. Chcemy je porównać z zeznaniami świadków - powiedział prokurator ppłk Rafał Fiertek, o czym poinformowało RMF FM.

Wieloryb w Zatoce Gdańskiej. Nagrali go marynarze z fregaty rakietowej ORP "Kościuszko"