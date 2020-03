Śmierć obywatela Chin w Warszawie. Relacja sąsiadów

Wtorek 24 marca, ok. godziny 20. Pod blok w centrum Warszawy podjeżdżają dwie karetki. Ciekawscy mieszkańcy wychodzą na balkony. Podejrzewają, że pomoc została wezwana do obywateli Chin z 5. piętra, którzy przebywają tam od miesiąca.

Krzyki, szarpaniny, płacz. Te odgłosy dość regularnie towarzyszyły warszawiakom spędzającym od niemal 3 tygodni prawie cały czas w swoich mieszkaniach. Ale nikt nie reagował na to, co dzieje się u piątki lokatorów z 5. piętra. Jedynie w windzie lub na klatce napotkani sąsiedzi wymieniali między sobą uwagi na temat rodziny z Azji, oczywiście w kontekście koronawirusa.

Ojciec rodziny, około czterdziestoletni mężczyzna, był widziany ostatnio przez mieszkańców około trzy tygodnie temu. Kobieta co drugi dzień wychodziła z dziećmi na zakupy spożywcze. Mijali się z sąsiadami w windzie, na schodach, przy wejściu do klatki schodowej.

Po 30 minutach czterech ratowników medycznych weszło do budynku. Gdy dotarli na górę, płacząca trójka małych dzieci wydostała się z mieszkania na korytarz. Jeden z mężczyzn krzyczał do nich po angielsku, "żeby nie dotykały mamy, bo umrą".

Gdy policjanci w kombinezonach byli gotowi do podjęcia czynności, zaczęli dzwonić domofonem do lokatorów z Azji. Z ich mieszkania nie dobywał się żaden odgłos. Zniecierpliwieni sąsiedzi zaczęli krzyczeć z balkonów, aby policjanci zadzwonili do ich mieszkań, to szybciej dostaną się do budynku. Funkcjonariusze byli nieugięci.