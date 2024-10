Śmierć Liama Payne'a. Narkotyki dostarczył pracownik hotelu?

- Wiza Liama do USA wygasała i musiał opuścić Amerykę, by ją odnowić, więc zdecydował się polecieć do Buenos Aires, by zobaczyć występ Nialla Horana i uzyskać nową wizę - wyjaśnia źródło "Daily Mail". Jednak w ambasadzie USA odkryto jego wcześniejsze pobyty na odwyku, co spowodowało konieczność przeprowadzenia licznych badań i przedłużenie jego pobytu.