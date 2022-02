"Śmierć kur". Szokujący materiał na temat hodowli przemysłowej

- Tak to się u zwierząt odbywa - przyznaje minister Henryk Kowalczyk. - Tak się odbywa u zwierząt w naturze, że są mielone żywcem? - dopytuje dziennikarz. - Wiem, że zwierzęta cierpią ból i jeśli jest to konieczne to trzeba je uśmiercać - odpowiada minister.