Śmierć ks. Andrzeja Dymera. Tomasz Terlikowski odpiera zarzuty

W trakcie pracy dla dziennika Terlikowski chciał zająć się tematem ks. Andrzeja Dymera. We wtorek podano informację o jego śmierci. Lisicki był jednak wtedy niezainteresowany tą sprawą. Jak wyjaśnił w odpowiedzi na zarzut Terlikowskiego, miał duże wątpliwości co do winy ks. Dymera.