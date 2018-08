Śmierć Konrada Gacy. Są wstępne wyniki sekcji zwłok

W czwartek rano zmarł przedsiębiorca, trener i promotor walki z otyłością Konrad Gaca. Jego ciało znaleźli jego bliscy w domu pod Lublinem. O godzinie 9 odbyła się sekcja zwłok. Choć na szczegółowe wyniki trzeba jeszcze poczekać, wykluczono udział osób trzecich.

- Wykluczono udział osób trzecich - powiedziała "Faktowi". Wciąż nie jest znana konkretna przyczyna zgonu. To ujawnią dopiero szczegółowe wyniki sekcji.

- Najprawdopodobniej doszło do zatrzymania akcji serca podczas snu, ale to się dopiero okaże. To była nagła śmierć. Nikt się tego nie spodziewał i nie przypuszczał, że coś takiego może się wydarzyć - mówił w czwartek WP wspólnik Konrada Gacy Marcin Gogłoza.