Konrad Gaca nie żyje. Mamy komentarz wspólnika

Konrad Gaca, twórca znanej diety i popularny trener gwiazd zmarł nad ranem w swoim domu pod Lublinem. Sprawą jego śmierci zajmuje się prokuratura. Na razie wykluczono udział osób trzecich. O zmarłym wypowiedział się jego wspólnik, Marcin Gogłoza z Gaca System.

Na razie nie wiadomo zbyt wiele w sprawie przyczyn śmierci Gacy. Jego przyjaciel domyśla się jednak, co mogło stać się z 42-latkiem: - Najprawdopodobniej doszło do zatrzymania akcji serca podczas snu, ale to się dopiero okaże - przypuszcza Marcin Gogłoza. - To była nagła śmierć. Nikt się tego nie spodziewał i nie przypuszczał, że coś takiego może się wydarzyć - dodaje po chwili.