Śmierć kandydata przed wyborami. Będzie można postawić "X"

W przypadku śmierci kandydata na radnego komisja wyborcza skreśla z zarejestrowanej listy kandydatów nazwisko takiej osoby. Jeśli kandydat umiera kilka dni przed wyborami, karty do głosowania nie są już zmieniane. W praktyce można na niego głosować, ale głos przejdzie na listę, z której startował.

Nowy kandydat, ale na 10 dni przed wyborami

Na miejsce zmarłego kandydata możliwe jest zgłoszenie nowego. W zależności od wielkości gminy może to zrobić pełnomocnik wyborczy lub osoba, która zgłaszała kandydata, który zmarł. Można to jednak zrobić tylko do 10 dnia przed wyborami. To maksymalny termin, w którym możliwa jest jeszcze zmiana list i kart wyborczych.