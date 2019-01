Śmierć Jamala Khashoggiego. Prokurator żąda kary śmierci dla zabójców dziennikarza

W Rijadzie rozpoczął się formalny proces 11 osób oskarżonych o zabójstwo saudyjskiego dziennikarza. Dla pięciu z podejrzanych mężczyzn prokurator generalny Arabii Saudyjskiej zażądał kary śmierci.

Według prokuratorów saudyjski dziennikarz miał został zabity w "nieuczciwej operacji" przeprowadzonej przez agentów, wysłanych w celu przekonania Jamala Khashoggiego do powrotu do kraju. Arabia Saudyjska dwukrotnie prosiła Turcję od dowody, ale nie otrzymała odpowiedzi. Jednocześnie odrzuciła wniosek z tego kraju o ekstradycję 18 podejrzanych na rozprawę, w tym 15 rzekomych agentów, którzy przylecieli do Stambułu, aby zabić dziennikarza.