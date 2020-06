Śmierć George’a Floyda. Trzej kolejni policjanci z zarzutami. Wydano nakazy aresztowania

O zarzutach dla funkcjonariuszy policji poinformował prokurator generalny stanu Minnesota Keith Ellison. Przekazano, że akty oskarżenia przeciwko mężczyznom skupiają się wokół pomocy oraz nakłaniania do morderstwa.

Śmierć George’a Floyda. Policjant oskarżony o morderstwo

Głównym podejrzanym w sprawie jest były już funkcjonariusz policji z Minneapolis Derek Chauvin. Mężczyzna został oskarżony o morderstwo drugiego stopnia - donosi agencja prasowa Associated Press. Wcześniej amerykańskie media podawały, że początkowo sąd sklasyfikował jego czyn jako zbrodnię stopnia trzeciego.

Morderstwo drugiego stopnia oznacza, że istnieje realne prawdopodobieństwo, że oskarżony działał ze świadomością konsekwencji czynu, ale go nie planował. Za przestępstwo to grozi mu 40 lat więzienia.

Do śmierci 46-letniego George'a Floyda doszło 25 maja w Minneapolis. Afroamerykanin zginął podczas zatrzymania go przez funkcjonariuszy policji, którzy otrzymali zgłoszenie, że próbował on zapłacić fałszywym 20-dolarowym banknotem.