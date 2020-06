Śmierć George'a Floyda. Trwają protesty na całym świecie. W Bristolu do rzeki rzucono pomnik handlarza niewolników

W Bristolu w ramach ruchu Black Lives Matter demonstrowało około 10 tys. osób. W pewnym momencie protestujący tłum zniszczył wykonany z brązu pomnik Edwarda Colstona. Demonstranci najpierw pomalowali go sprayem, następnie obalili posąg i skakali po nim, potem przeciągli pomnik przez całe miasto, by na koniec wrzucić go do rzeki.

Edward Colston był XVII wiecznym angielskim kupcem, posłem do parlamentu i filantropem. Wykorzystywał on swoje finanse do wspierania i wyposażania szkół, szpitali, domów dziecka i kościołów w Bristolu, Londynie i innych miejscach. Jego imię upamiętnia kilka charakterystycznych miejsc w Bristolu n. in. ulice i trzy szkoły. Fundacje charytatywne, która są następczyniami zakładanych przez niego instytucji istnieją do dnia dzisiejszego. Wściekłość protestujących i obalenie jego pomnika wynikało z tego, że swoje bogactwo zdobył on przede wszystkim prowadząc przedsiębiorstwo które zajmowało się handlem niewolnikami.