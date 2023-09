Śmierć dziecka na placu zabaw. Strażak o tragedii

Rozmówca Interii zaznaczył, że do zbiornika mogła się dostać drobna osoba - w tym przypadku dziecko. - Zanim strażacy przystąpili do poszukiwania ciała chłopca w zbiorniku, musieli zrobić sobie do niego dostęp, tak żeby zmieściła się w nim dorosła osoba - wskazał mł. bryg. Paweł Majda.