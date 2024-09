Chłopiec nie żyje. Tylko 4‑latek wie, co się wydarzyło

Do tragedii doszło w czwartek w kamienicy przy ulicy Wojska Polskiego w Białogardzie. Początkowo media podawały, że podczas zabawy dwaj chłopcy zderzyli się głowami, po czym jeden z nich upadł. Dziecko było reanimowane, ale nie udało się uratować jego życia.

W piątek prokuratura w rozmowie z WP przekazała, że "nie wiadomo dokładnie, co się wydarzyło". Śledczy mówią, że jedynym świadkiem całego zdarzenia jest 4-latek.

- Potwierdzoną informacją jest to, że chłopcy biegli po schodach w kamienicy i wyprzedzili osobę dorosłą, która się nimi opiekowała. Chwilę później 4-latek przybiegł do babci i powiedział, że starszemu dziecku coś się stało. Kobieta zastała starsze dziecko nieprzytomne, leżące na posadce. Wezwała pomoc - powiedziała prok. Ewa Diadczyk.

- To stara kamienica, na klatce schodowej nie było kamer. Nie było też bezpośrednich świadków. Obaj chłopcy byli spokrewnieni z kobietą, która się nimi opiekowała. Dla 4-latka to babcia, a dla 7-latka to mama - wyjaśniła.