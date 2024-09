Tajemnicza śmierć małżeństwa na Śląsku. "Sprawa ma charakter kryminalny"

- Po wejściu do wskazanego mieszkania znaleźli dwa ciała, kobiety i mężczyzny, mieszkających pod tym adresem - przekazał w rozmowie z "Faktem" Łukasz Czepkowski, rzecznik prasowy policji w Piekarach Śląskich.

Na miejscu do późnych godzin pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. Oględziny zwłok przeprowadził technik kryminalistyki. Ciała zostały zabezpieczone do sekcji.

Na ten moment śledczy nie ujawniają, w jaki sposób doszło do śmierci pary. - Jest to sprawa o charakterze kryminalnym, ale co dokładnie się wydarzyło wykaże śledztwo - dodał Czepkowski. Sekcja zwłok przeprowadzona zostanie jeszcze w piątek.