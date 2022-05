Śmierć 16-latki z Morynia. Zabił ją syn sędziego?

- Umówili się przed kościołem i poszli tam. Motyw? W jego zeznaniach pierwsze było to, że kręci go co innego. Jego zeznania się nie kleiły, że weszła na pniak, zleciała na lewy bok i dziwnie się zachłysnęła wodą, a on wystraszył się i uciekł - opowiada reporterom "Interwencji" ojciec Malwiny.