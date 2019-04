Słynny gang "Braciaków" rozbity. Policja poszukuje ostatniego z braci

Centralne Biuro Śledcze Policji rozbiło zorganizowaną grupę przestępczą, której członkowie pochodzili głównie z Pomorza. Zatrzymano 14 osób, w tym braci Aleksandra i Leszka B., szefów gangu "Braciaków". Są podejrzani zabójstwo, usiłowanie zabójstwa oraz czerpanie korzyści z nierządu.

Ogromna plantacja marihuany

W połowie marca policja kilku krajów przeprowadziła skoordynowane działania na terenie Polski, Holandii, Danii oraz Hiszpanii. Akcja została zorganizowana przy wsparciu Europolu. W Polsce zatrzymano dwóch mężczyzn. Jeden z nich to ojciec braci B. Zarzucono mu działanie w zorganizowanej grupie przestępczej i czerpanie korzyści z cudzego nierządu. Drugi usłyszał zarzut nakłaniania świadka do fałszywych zeznań. Według śledczych miał to zrobić na polecenie jednego z głównych podejrzanych.

Policjanci z CBŚP ustalili także miejsca produkcji narkotyków. W Holandii, Hiszpanii i Danii przeszukano wiele obiektów. W jednym z domów policjanci zlikwidowali plantację konopi indyjskich, na której rosło niemal 2,5 tys. krzewów o wysokości dochodzących do dwóch metrów. Z takiej ilości roślin można by uzyskać co najmniej 750 kg marihuany. Tam także znaleziono i zabezpieczono 220 kilogramów haszyszu. Z ustaleń policjantów wynika, że narkotyki miały trafić na rynek europejski. Na podstawie zebranego materiału dowodowego hiszpański sąd aresztował czterech zatrzymanych, wobec trzech mężczyzn wszczęto procedurę ekstradycyjną do Polski.