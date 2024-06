Służby raportują "syryjski ślad" na pograniczu. 25 sekund na rozszczelnienie zapory

Wiceminister zwrócił uwagę, że główny ciężar spoczywał i spoczywa na służbach krajowych. - Trzeba pamiętać, że podejmowane dotychczas działania Frontexu w ramach wspierania konkretnych państw unijnych, ograniczały się do użycia sił jednej kompanii, czyli stu osób. Przypomnę, że my na granicy mamy siły rzędu siedmiu tysięcy osób, ale rozważamy udział Frontexu w ochronie naszej granicy i być może skończy się tak, że funkcjonariusze z innych państw UE będą nas wspierać. My pokazujemy przede wszystkim, że to jest zewnętrzna granica Unii Europejskiej, że wsparcie dla Polski powinno być większe, w tym wsparcie finansowe, bo nieszczelność tej granicy ma wpływ na funkcjonowanie strefy Schengen - stwierdził Mroczek.