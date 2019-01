Służba Więzienna o Stefanie W. Nowe informacje

"Zachowanie Stefana W. w trakcie odbywania kary oceniano jako przeciętne. Podczas pobytu w izolacji nie sprawiał większych problemów wychowawczych" - informuje Służba Więzienna. Otrzymał raz nagrodę, dwa razy skorzystał z ulgi. Trzy razy był karany dyscyplinarnie.

"Skazany Stefan W. nie odbywał kary w 'systemie terapeutycznym. W wyroku z 2014 r. Sąd nie orzekł o zastosowaniu wobec skazanego środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia w zakładzie psychiatrycznym ani o potrzebie wykonywania kary w systemie terapeutycznym. Schizofrenia paranoidalna jest chorobą psychotyczną, więc zakładając, że skazany cierpiał na to schorzenie - nie jest ono podstawą do zastosowania art. 96 § 1 k.k.w. i skierowania skazanego do odbywania kary w 'systemie terapeutycznym'" - czytamy w oświadczeniu.