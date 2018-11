Słupsk: Trzylatek zatrzasnął się w pralce. Śledztwo w tej sprawie zostało umorzone

Śledztwo w sprawie śmierci trzylatka, który zatrzasnął się w pralce zostało umorzone. Według Prokuratury Rejonowej w Słupsku, nie stwierdzono udziału osób trzecich.

„Nie stwierdzono przestępnego działania osób trzecich. Nikt nie usłyszał zarzutów. To był wypadek losowy i śledztwo zostało umorzone” – powiedział prokurator rejonowy Piotr Nierebiński.

Według śledztwa ustalono, że trzylatek i jego pięcioletnia siostra bawili się w chowanego. W międzyczasie rodzice udali się na drzemkę. Po przebudzeniu, ojciec chłopca odnalazł go w pralce, po czym natychmiastowo przystąpił do próby reanimacji. Następnie została ona przejęta przez ratowników medycznych. Chłopca przewieziono do szpitala, gdzie zmarł w nocy.