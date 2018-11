Słupsk: Samobójstwo 17-latka. Możliwy udział osób trzecich?

Prokuratura Rejonowa w Lęborku bada okoliczności śmierci 17-latka ze Słupska. Początkowo sądzono, że nastolatek popełnił samobójstwo. Obecnie trwają ustalenia, czy chłopakowi ktoś pomógł w targnięciu się na własne życie.

Policja ze Słupska była przekonana, że nastolatek popełnił samobójstwo. Komenda miejska wysłała zebrane materiały do Prokuratury Rejonowej w Lęborku , która zajmuje się nadzorowaniem całego postępowania. Prowadzone jest ono z artykuł, które zaprzecza, że jest to jedna wersja wydarzeń.

Mianowice chodzi tutaj o art. 151 Kodeksu Karnego. Mówi on o namawianiu lub pomagania w doprowadzeniu do targnięcia się na życie. Tego typu działanie podlega karze więzienia od 3 miesięcy do 5 lat.