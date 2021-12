Sługa ludu na zakręcie

Okazało się, że spółki offshore Zełenskiego oraz jego otoczenia otrzymały w 2012 roku 40 mln dolarów od Igora Kołomojskiego. Samo w sobie nie byłoby to skandaliczne, ponieważ przelewy były w świetle ukraińskiego prawa całkowicie legalne, a same pieniądze były rozliczeniem za współpracę Studia "Kwartał 95" z telewizją 1+1, należącej do Kołomojskiego.