Słowino. W katastrofie drogowej zginęło dwóch uczniów. Sąd wydał wyrok

Do tragedii w Słowinie (woj. zachodniopomorskie) doszło w kwietniu 2018 r. Na drodze krajowej nr 37 doszło do zderzenia ciężarówki i autobusu. Mimo reanimacji zmarło dwóch uczniów w wieku 19 i 20 lat. Kolejnych 17 uczniów zostało rannych. Kierowca samochodu ciężarowego usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. W momencie zdarzenia był trzeźwy.

Wypadek w Sławinie. Kierowca wyraził żal i przeprosił

Mariusz N. miał nie zachować ostrożności przy wyprzedzaniu ciągnika. Początkowo 54-latek nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Za popełniony czyn groziło mu 8 lat więzienia. Potem wyraził żal i przeprosił za to, co zrobił. Z kolei biegli ustalili, że oba pojazdy były sprawne technicznie w momencie zdarzenia. Podczas ponownego przesłuchania kierowca nie był w stanie sobie przypomnieć szczegółów.