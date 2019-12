Słowino. W wypadku zginęło dwoje uczniów. Jest akt oskarżenia dla mężczyzny

Są nowe informacje w sprawie tragicznego wypadku w Słowinie. W kwietniu w wyniku zderzenia ciężarówki z autobusem szkolnym zginęło dwoje uczniów. Do sądu skierowano akt oskarżenia przeciwko kierowcy pierwszego pojazdu.

Wraca sprawa wypadku, do którego doszło 17 kwietnia 2018 r. w Słowinie w województwie zachodniopomorskim. Zderzyły się wtedy ciężarówka i autobus szkolny. Zginęło dwoje uczniów, 17 zostało rannych. Teraz, jak podaje Polsat News, prokuratura zakończyła śledztwo. Jest akt oskarżenia dla Mariusza N., 52-letniego kierowcy ciężarówki.

Mężczyźnie grozi do ośmiu lat pozbawienia wolności. Przeprosił za to, co zrobił.