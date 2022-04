Słowik: Małgorzato Gersdorf, masz prawo zachować milczenie [OPINIA]

Dwa spojrzenia

Trwa właśnie ogólnonarodowy spór o to, czy Małgorzatę Gersdorf należy wsadzić do więzienia na długie lata, czy nie. Spór to, rzecz jasna, idiotyczny, bo ani opublikowane nagranie niczego nie przesądza, ani do więzienia nie będą wsadzali dziennikarze, politycy oraz użytkownicy Twittera, którzy mają swoje zdanie i się z nim zgadzają.