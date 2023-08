Słowenia: najgorsza katastrofa w historii. "Bezradni Polacy stali na bocznych drogach"

- W piątek 5.08., a więc w drugim dniu krytycznych opadów, wracaliśmy z Mariboru na wschodzie Słowenii do siebie, do Doliny rzeki Vipavy na zachodzie. To był czas, gdy woda zalewała i niszczyła pierwsze drogi o znaczeniu krajowym. W różnych miejscach, utykając w mniejszych i większych korkach, zobaczyliśmy, jak wielu Polaków podróżowało przez Słowenię w tym momencie, jak bezradni stanęli w kilometrowych sznurach aut skierowanych na boczne drogi - opowiadają. Dodają, że nie mają żadnych informacji o Polakach mieszkających w tym kraju, którzy ucierpieliby bezpośrednio w powodzi, jednak są gotowi do pomocy, nie tylko swoim rodakom, ale wszystkim, których dotknęła ta katastrofa.