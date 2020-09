Słowenia. Kobieta odcięła sobie rękę piłą tarczową. Chciała wyłudzić olbrzymie odszkodowanie

O sprawie informuje RMF24. 4 stycznia 2019 roku Julija Adlesić odcięła sobie piłą tarczową lewy nadgarstek. Partner kobiety zadzwonił do regionalnego centrum ratownictwa, twierdząc, że był to wypadek podczas pracy w tartaku.

Słowenia. Kobieta odcięła sobie nadgarstek. Zdaniem sądu było to działanie celowe

Poczynania kobiety koordynował jej partner- Sebastien Abramow. To właśnie on przywiózł ją krwawiącą do szpitala. Lekarzy zaskoczył fakt, że mężczyzna nie wziął ze sobą odciętej kończyny. Zdaniem sądu było to działanie celowe, po to, by mieć pewność, że obrażenia są trwałe i otrzymać pełne odszkodowanie.