Słowacy martwią się o niezależność mediów publicznych. Boją się, że będzie jak w Polsce

Na Słowacji wzrastają obawy o polityczne naciski na publiczną telewizję. Reporterzy bez Granic ostrzegają, że kraj może pójść "drogą Kaczyńskiego i Orbana".

Jak donosi portal sme.sk, Słowacja zaliczyła w tym roku znaczący spadek w rankingu wolności prasy Reporterów bez Granic (RSF), spadając z 17 na 27 miejsce. To m.in. wynik morderstwa dziennikarza śledczego Jana Kuciaka. Ale zdaniem dyrektora RSF Christopha Deloira, ma to związek przede wszystkim z niepokojącymi zmianami w słowackiej telewizji publicznej, do niedawna uważanej za wzór, szczególnie na tle innych państw regionu. Według ekspertów cytowanych przez Sme, teraz Słowacja może podążyć w ślad za tym, co z mediami zrobili rządzący w Polsce i na Węgrzech.